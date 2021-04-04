Тело мужчины нашли под снегом в Московской области

Москва, 4 апреля. Жители Солнечногорска нашли труп мужчины. Он пролежал в снегу длительное время.

Тело обнаружили недалеко от деревни Менделеево Солнечногорского района. Один из местных жителей наткнулся на человеческую ногу, которая торчала из-под снега. Прибывшие стражи правопорядка обнаружили, что под толщей снежного покрова находился полуразложившийся труп. Погибшим оказался 44-летний мужчина.

Сколько тело пролежало в снегу, неизвестно. По предварительной информации, мужчина скончался от ножевого ранения в шею еще до наступления зимы. Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку по факту случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что бездыханное тело жителя Татарстана обнаружили сотрудники МЧС в сгоревшем строительном вагончике.