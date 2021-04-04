Тишковец предупредил жителей Москвы о приближающейся «барической пиле»

Москва, 4 апреля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о наступлении «барической пилы» в конце следующей недели.

В четверг давление опустится до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу возрастет до 755 миллиметров. По словам специалиста, перепады атмосферного давления будут сопровождаться резкой сменой воздушных масс.

«Если до среды изменения этого метеопараметра будут незначительными, то в четверг показания барометров рухнут с 740 до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу взметнутся вверх уже до 755 миллиметров», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

В выходные давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба. Колебания атмосферного давления будут достигать 14–29 единиц за сутки, что чревато недомоганиями у метеозависимых людей, добавил Тишковец.

На следующей неделе жителей столицы ожидает и испытание погодой. Прогнозируется сильный ливень, мокрый снег и гололедица.