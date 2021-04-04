Вандалов с Ваганьковского кладбища могут привлечь к уголовной ответственности

Москва, 4 апреля. Злоумышленников, вскрывших колумбарии на Ваганьковском кладбище, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Деяние вандалов может быть квалифицировано по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». На данный момент МВД проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств.

Вскрытые колумбарии обнаружили сотрудники Ваганьковского кладбища. Кроме того, неизвестные вломились в несколько кабинетов административного здания. Урны с прахом не повреждены. По предварительным данным, ничего ценного украдено не было. Вероятно, злоумышленники намеревались испортить захоронения.