СК начал проверку после смерти сына худрука «Непосед» в Солнечногорске

Москва, 4 апреля. Следователи начали проверку по факту смерти 14-летнего сына основателя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Его тело нашли под окнами частного дома в Солнечногорске.

Семья и сам ребенок характеризуются положительно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Предположительно, школьник сорвался вниз с высоты третьего этажа, пытаясь сделать селфи. Лежащего без сознания внука обнаружила бабушка. От полученных травм он скончался. Незадолго до этого мальчик отмечал свое 14-летие: сначала в кругу семьи, а на следующий день вместе с друзьями из «Непосед».