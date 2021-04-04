Московские полицейские задержали стрелявшего из пистолета мужчину в центре города

Москва, 4 апреля. Правоохранители задержали злоумышленника, который ранил из травматического пистолета сотрудника коммунальной службы.

Инцидент произошел в Большом Кондратьевском переулке. По предварительной информации, между сотрудником коммунального агентства «Жилищник» и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого неизвестный мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу с проникающим ранением грудной клетки и ушибом темени. Вскоре злоумышленника задержали полицейские.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что у задержанного лицензия на оружие была оформлена. В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства происшествия.

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