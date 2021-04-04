Предсказавшая гибель «Курска» и теракт в Беслане икона вновь закровоточила в Подмосковье

Москва, 4 апреля. Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» вновь закровоточила в подмосковной деревне Бачурино, рассказал глава попечительского совета храма иконы Божией Матери Сергей Поляков.

Местные жители отмечают, что мироточит икона постоянно, а вот кровоточить начинает перед какими-либо страшными событиями, связанными с Россией. Так, до этого икона начинала кровоточить перед терактами в Москве и Беслане, а также перед трагической гибелью экипажа подлодки «Курск».

В киоте сделали специальное углубление с ватой для стекающего мира. На днях вату достали и увидели, что «она практически вся в крови».

«Мы понимаем, что все не просто так. По составу это настоящая кровь», — подчеркнул Поляков в беседе с информационным агентством «ДНЕСЬ».

Он уверен, что нынешнее кровоточение иконы является знаком православным усилить молитву, однако паниковать не надо. Возможно, это связано с событиями на Украине, предположил Поляков. На данный момент в Донецке находится список бачуринской иконы. В 2014 году схиархимандрит Илий благословил поехать с этим списком на Донбасс, и теперь он постоянно там, тоже мироточит.

Ранее стало известно, что жители Мордовии восстанавливают старинную церковь в Рузаевском районе. Храм иконы Божией Матери «Знамение» был возведен в 1792 году.