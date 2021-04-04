Археологические находки из Китай-города передадут в музей Москвы

Москва, 4 апреля. Археологи в ходе раскопок на территории Китай-города в Москве нашли артефакты, возраст которых достигает от 600 до 900 лет. Их передадут в столичный музей.

Специалисты проводили реставрацию находок в течение трех лет. Теперь артефакты передадут в Музей Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. Найденные украшения и предметы быта позволяют узнать, как жили горожане сотни лет назад.

Все артефакты обнаружили на улице Ильинке и датировали XII–XV веками. Среди находок оказались височные кольца вятичей, женские обереги — лунницы, перстни, браслеты из стекла. Также археологи обнаружили одни из наиболее древних валют — ракушки каури и пряслица, которые иногда заменяли монеты. Кроме того, в слое выявили фрагменты керамики домонгольского периода.

До этого археологи-любители обнаружили в Великобритании редкое кольцо эпохи Тюдоров. На украшении находится эмблема в виде черепа, вокруг которого на латыни написано memento mori, что означает «помни о смерти».