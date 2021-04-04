Хулиганы пытались помешать следственным действиям в отделе СК в Москве

Москва, 4 апреля. Правоохранительные органы задержали 11 человек, которые мешали проведению следственных действий в отделе СК в столичном районе Хамовники.

Мероприятия проводились в отношении двух обвиняемых по уголовному делу о применении насилия против представителя власти. Нарушители пытались зайти в кабинет к следователю.

Злоумышленников задержали и доставили в отделение для разбирательства. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение правил самоизоляции. Трех из них привлекли за мелкое хулиганство.

Применение насилия против силовиков на незаконных митингах недопустимо, сообщал ФАН со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Полиция, по его словам, отвечает на действия провокаторов жестко, но строго в рамках закона.