Неизвестные вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище

Москва, 4 апреля. Сотрудники Ваганьковского кладбища обнаружили следы взлома в колумбарии и нескольких кабинетах административного здания, сообщили в правоохранительных органах.

Все урны с прахом остались на своих местах, а из кабинетов не пропало ничего ценного. Предположительно, целью злоумышленников была порча захоронений. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Похожий случай произошел в Нижнем Тагиле. Вандалы разбили все мраморные портреты в колумбарии, расположенном на территории местного кладбища. Урны с прахом остались нетронутыми. Заведующий крематория обратился в правоохранительные органы, сообщала «Газета.Ru».