«Испытание непогодой» ожидает москвичей на следующей неделе

Москва, 4 апреля. Начало новой недели в Москве будет по-весеннему теплым, однако уже в четверг горожан ожидают «испытания непогодой».

Прогнозируется сильный ливень, мокрый снег и местами гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Столбики уличных термометров ночью будут колебаться от −3 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов.

«Покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако это иллюзия», — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

8 апреля станет настоящим испытанием непогодой, заявил Тишковец. Регион будет атакован мощным циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12–17 миллиметров. Температура в этот день понизится до +3...+6 градусов, а ливни перейдут в мокрый снег.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что мокрый снег вперемешку с дождем могут продлиться в столичном регионе практически до середины апреля. При этом выпадающий снег будет быстро таять.