Конкурс «Жилетка Вассермана» для семей с детьми прошел в Москве

Москва, 4 апреля. Семьи с детьми из Москвы приняли участие в первом интеллектуальном конкурсе «Жилетка Вассермана», который прошел в рамках эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно».

Соревнование провели на спортивной площадке в досуговом центре «Юность» в Северном Измайлово. Об этом сообщили в пресс-центре «Академии Вассермана». Публицист Анатолий Вассерман предложил жителям Москвы поехать на необитаемый остров в его жилетке. Команды поделили на четыре группы по возрасту детей.

Взрослые должны были найти десять вещей, которые будут полезны на острове, и положить их в карманы жилетки. Задача детей заключалась в прохождении «полосы препятствий». Всего в конкурсе приняли участие 33 команды. Публицист заявил, что поздравит победителей по телефону. Он добавил, что концепция семейных эстафет позволяет детям и родителям провести время вместе и с пользой.

До этого сообщалось, что в Краснодаре стартовал первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». На суд жюри предоставили 140 заявок из 35 российских регионов.