Сын основателя студии «Непоседы» Елены Пинджоян выпал из окна и погиб

Москва, 4 апреля. Мальчик погиб при падении из окна третьего этажа в Солнечногорском районе. Выяснилось, что это сын основателя и худрука студии «Непоседы» Елены Пинджоян.

По предварительным данным, 14-летний школьник пытался сделать селфи на подоконнике, но не удержался и упал. В этот момент вместе с ним в квартире находилась его бабушка, однако она принимала душ и не видела, чем занимается внук.

Известно, что мальчик был одним из ведущих концертов студии «Непоседы». Он вел детские передачи на российских телеканалах, а также снимался в кино.

Еще один ребенок погиб после падения из окна пятого этажа в Петербурге, сообщал сайт 360tv.ru. Шестилетний мальчик забрался на подоконник, чтобы увидеть родителей, и выпал.