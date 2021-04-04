Снегопады и дожди могут продлиться в Москве до середины апреля

Москва, 4 апреля. Мокрый снег вперемешку с дождем могут продлиться в столичном регионе России практически до середины апреля.

Особенно ярко этот процесс проявился в ночь на 2 апреля: теплый участок атмосферного фронта проявил себя дождем, а затем сменился мокрым снегом. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, для начала апреля это естественное явление. В конце первой декады месяца возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом выпадающий в апреле снег будет быстро таять, поскольку температура воздуха уже положительная.

«То есть практически до середины месяца еще может подсыпать снежка и мокрого снега», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что теплый атмосферный фронт принесет дожди в Петербург 4 апреля. Ясная и солнечная погода с утра сменится на облачность и дожди во второй половине дня. Температура воздуха в дневное время в городе составит до +7 градусов.