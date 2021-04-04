Сергей Собянин рассказал о ходе проекта по восстановлению поликлиник столицы

Москва, 4 апреля. Большая часть поликлиник будет отреставрирована уже в течение года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Полностью завершить проект удастся до 2024 года.

Работы по реконструкции столичных поликлиник продвигаются быстрее, чем планировалось, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». В проект входит восстановление 137, а также строительство новых 30 поликлиник. Мэр отметил, что вначале были сомнения относительно сроков для такого большого объема работ, однако на данный момент ремонты идут с хорошей скоростью. Теперь можно говорить о втором этапе восстановления медицинских учреждений.

Треть поликлиник Москвы будет реставрирована в ходе данного проекта в течение ближайших лет. Будут проведены работы по обновлению инженерных систем, формированию пространства для пациентов и врачей, а также условий для установки необходимого медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы обозначил примерные сроки отмены масочного режима в городе. По его словам, это будет возможно после формирования коллективного иммунитета у населения.