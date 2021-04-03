Спрос на жилье в Москве остается рекордным в первом квартале 2021 года

Москва, 3 апреля. На фоне программы льготной ипотеки спрос вырос на 19% относительно 2020 года, подсчитала руководитель отдела аналитики компании «Мосреалстрой» Екатерина Николаева.

Цены на московскую недвижимость также бьют все рекорды. Дополнительным обстоятельством стало повышение ключевой ставки Банком России, которое многими было воспринято с точки зрения возможности подорожания ипотеки.

Так, средняя цена «квадрата» на первичном рынке столичного региона достигла в марте 198,1 тысячи рублей (+3% в месячном выражении и +26% в годовом), средняя цена квадратного метра в городе составила 245,8 тысячи рублей (+5,4% за месяц и +21% за год), цитирует РИА Новости руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова.

В то же время средняя цена приобретаемой недвижимости снижается. Цена объектов снизилась с 8 млн рублей в декабре до 6,8 млн в марте. Таким образом, на фоне роста цен потребители отдают предпочтение недвижимости меньшей площади.

Несмотря на наблюдаемый ажиотаж на рынке столичной недвижимости, некоторые эксперты начинают говорить о том, что спрос подходит к своим пределам. Так, гендиректор VSN Realty Яна Глазунова утверждает, что имеется информация замедления спроса, которая пока не подтверждается данными мартовской статистики.

Риелторы ранее перечислили районы центра Москвы с самыми низкими ценами на жилье. Между тем депутаты Госдумы разрабатывают законопроекты, которые позволят лучше организовать поддержку в должном состоянии многоквартирных домов — памятников архитектуры, пишет INFOX. По мнению парламентариев, затраты на реставрацию таких домов государство должно нести вместе с жильцами.