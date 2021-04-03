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ФАН публикует фото с места гибели двух человек в ДТП с каршерингом в Москве

ФАН публикует фото с места гибели двух человек в ДТП с каршерингом в Москве

Москва, 3 апреля. Спасатели прибыли на улицу Орджоникидзе, где произошла крупная авария. Редакция ФАН получила фотографии с места ДТП.

По данным источника, произошло столкновение двух автомобилей – такси и машины, принадлежащей каршеринговой компании. Двое водителей скончались от тяжелых травм.

Удар оказался очень сильным, в результате него даже пришлось вызывать спасателей, чтобы те помогли достать тела с помощью специнструментов.

ФАН публикует фото с места гибели двух человек в ДТП с каршерингом в Москве

На месте также работают сотрудники правоохранительных органов для установления причины смертельного ДТП, сообщал ФАН.

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