ФАН публикует фото с места гибели двух человек в ДТП с каршерингом в Москве

Москва, 3 апреля. Спасатели прибыли на улицу Орджоникидзе, где произошла крупная авария. Редакция ФАН получила фотографии с места ДТП.

По данным источника, произошло столкновение двух автомобилей – такси и машины, принадлежащей каршеринговой компании. Двое водителей скончались от тяжелых травм.

Удар оказался очень сильным, в результате него даже пришлось вызывать спасателей, чтобы те помогли достать тела с помощью специнструментов.

На месте также работают сотрудники правоохранительных органов для установления причины смертельного ДТП, сообщал ФАН.