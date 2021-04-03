Блогер Эдвард Бил выразил раскаяние после избрания меры пресечения в Москве

Москва, 3 апреля. Суд в столице избрал меру пресечения в отношении предполагаемого виновника массовой аварии. Фигурант Эдвард Бил потом ответил только на один вопрос, заявив о раскаянии.

По данным источника ФАН, подозреваемому по уголовному делу о нарушении ПДД избран запрет на совершение определенных действий. Блогера уже доставили в квартиру, где он обязан находиться с 20:00 до 8:00.

Согласно неофициальным данным, непосредственно перед аварией, Эдвард Бил ехал на большой скорости в районе Садового кольца, что привело к столкновению с четырьмя машинами. В результате ДТП сильно пострадала работница Госдумы, сейчас она в коме. По мнению адвоката семьи потерпевшей, мера пресечения необоснованно мягкая, сообщал ФАН,