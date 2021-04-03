Житель Подмосковья заказал убийство сына своей бывшей возлюбленной

Москва, 3 апреля. Суд подмосковного Ногинска арестовал местного жителя, обвиняемого в попытке заказать убийство своего пасынка.

Как утверждает следствие, в марте у арестованного на фоне личной неприязни к сыну бывшей жены возник умысел на его убийство. Ходатайство обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения мужчины под стражу было удовлетворено, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Исполнить роль киллера 63-летний мужчина предложил своему знакомому, который ранее отбывал с ним наказание и задолжал обвиняемому 700 тыс. рублей. Убийство жестокий «отчим» планировал засчитать в счет погашения долга.

Дальнейшие стадии развития ситуации контролировались сотрудниками полиции. Накануне «исполнитель» сообщил заказчику о совершении убийства и предоставил ему доказательства в виде паспорта, документов на машину жертвы и постановочных фотографий с места «преступления», после чего обвиняемого задержали.

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