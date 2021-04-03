Подозреваемого в убийстве телеведущего из Ингушетии задержали в Москве

Москва, 3 апреля. Задержанный Ризван К. несколько лет находился в федеральном розыске по делу об убийстве спортивного комментатора Амирхана Кокурхоева.

По предварительной версии, 1 января 2017 года в селе Нестеровское журналист и проживающий с ним на одной улице 26-летний Котиев поругались, после этого мужчины начали драться. Подозреваемый ударил телеведущего ножом и скрылся с места происшествия вместе со своим отцом.

Кокурхоев скончался в больнице, не приходя в сознание. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В первых числах января оперативники задержали 60-летнего мужчину, который заявил, что это он убил Кокурхоева. Его приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы, а сына объявили в федеральный розыск.

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