Эксперт предложил свернуть программу льготной ипотеки в Москве

Москва, 3 апреля. Средства, высвободившиеся из программы льготной ипотеки, можно направить на другие меры поддержки населения, считает эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

По мнению члена Российской гильдии риелторов, субсидирование ставок по ипотеке было введено властями, чтобы простимулировать спрос и предотвратить банкротство застройщиков. Но ситуация в экономике страны уже улучшилась, и строители ряда регионов, например в Москве, уже не нуждаются в поддержке.

«Сейчас, вполне возможно, застройщиков в определенных регионах не нужно поддерживать. Например, в Москве, где нормальный спрос, активность хорошая», — цитирует Барсукова НСН.

По словам эксперта, достаточно сохранить льготную ипотеку для уязвимых слоев населения, субсидируя покупку жилья молодым семьям и многодетным. Кроме того, Барсуков высказал мнение, что рост цен на жилую недвижимость не связан с низкими ипотечными ставками, а произошел в силу общеэкономической ситуации.

По прогнозам аналитиков, ипотечный сегмент в текущем году не побьет рекорд 2020 года из-за сокращения доходов россиян и уже реализованного спроса.

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