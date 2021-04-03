Политолог Карнаухов обещал через суд проучить соратниц Навального за клевету на Бутину

Москва, 3 апреля. Политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов возмущен оскорбительными выходками в отношении общественницы Марии Бутиной. В своем Telegram-канале он сообщил, что подал в суд два иска.

Ответчиками выступают журналистка Евгения Альбац, поддерживающая Навального, и сотрудница организации-иноагента ФБК Мария Певчих. Политолог обратил внимание, что сдержал свое слово касательно инициирования судебного разбирательства. Заявления в отношении указанных персон уже зарегистрированы в суде.

Сергей Карнаухов подчеркнул, что оскорбительные высказывания против Бутиной являются продолжением тренда, который задал осужденный блогер Алексей Навальный. Политолог напомнил, что многие были свидетелями выходок подсудимого во время процесса по факту клеветы на ветерана Великой Отечественной войны. Доцент считает, что поведение Навального уже перешло все разумные границы. Карнаухов добавил, что это вовсе не означает, что вместо Уголовного кодекса действует вседозволенность. Иски к Певчих и Альбац «отрезвят» так называемых либеральных деятелей.

Карнаухов ранее уже давал оценку деятельности ФБК. По мнению эксперта, соратники Навального демонстрируют бессилие, они не способны на ведение в России активной деятельности. Сейчас им только и остается, что быть марионетками в руках западных кукловодов, сообщал ФАН.