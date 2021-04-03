Собянин сообщил о планах открыть еще 20 круглогодичных ярмарок в Москве

Москва, 3 апреля. Власти столицы России продолжают работать над развитием городской ярмарочной торговли. Информацией об этом поделился мэр города Сергей Собянин.

Сейчас в Москву функционирует более 40 ярмарок, которые доступны жителям и гостям города в течение всего года. В скором времени планируется запустить еще 20 таких объектов, сказал Собянин в ходе общения с журналистами во время посещения фестивально-ярмарочной площадки на Профсоюзной улице.

«Мы продолжаем развивать ярмарочную торговлю Москвы, создавая такие прекрасные комплексы», — заявил он.

В течение 2021 года круглогодичные ярмарки будут доступны практически в половине районов Москвы. Существующие 44 ярмарки в таком формате чаще всего расположены на площадках «Московские сезоны».

Многие ярмарки, которые действуют в течение всего года, оснащены интересными городками для проведения различных мероприятий и фестивалей. Рядом со многими также имеются спортивные объекты, сообщал Собянин.