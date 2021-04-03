Пострадавшая в аварии с участием блогера Эдварда Била впала в кому

Москва, 3 апреля. Консультант Госдумы, с чьей машиной столкнулся блогер Эдвард Бил в Москве, сейчас находится в коме. О критическом состоянии женщины рассказал адвокат ее семьи.

Массовое ДТП произошло в районе Садового кольца. По данным правоохранителей, блогер вылетел на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В одном из них была сотрудница органа власти.

Виновник происшествия, по словам его защитника, сознался в совершении аварии, но подчеркнул, что она была «вынужденной», сообщал ФАН.