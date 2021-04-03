Устроившего ДТП блогера Эдварда Била доставили в Тверской суд Москвы

Москва, 3 апреля. Следствие требует, чтобы суд назначил меру пресечения в отношении блогера Эдварда Била в виде запрета определенных действий.

Материал по устроившему аварию блогеру Эдварду Билу поступил в Тверской суд столицы. Инициатора ДТП на Смоленской площади в центре Москвы уже доставили в суд.

По данным источника Федерального агентства новостей, следствие будет просить в отношении злоумышленника меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Знаменитость задержали накануне сотрудники правоохранительных органов в Москве после ДТП. В результате аварии, инициатором которой он стал, пострадала женщина. Сейчас она находится в коме. Видеозапись с допросом Била предоставили сотрудники МВД.