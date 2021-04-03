Молодой мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье

Москва, 3 апреля. Трагедия произошла в утренние часы на перегоне железнодорожных станций Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД.

Пассажирский поезд сообщением Москва — Нижний Новгород сбил мужчину 1987 года рождения. Пострадавший скончался от полученных травм. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Сотрудники транспортной полиции организовали проверку на месте ЧП. Им предстоит выяснить причину, по которой мужчина оказался на пути движущегося состава, и установить все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Сила обстоятельств и вера в жизнь помогли спастись 11-летнему ребенку, которого переехал поезд, сообщал ФАН.