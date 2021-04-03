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Ушел из жизни заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Евгений Загорулько

Ушел из жизни заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Евгений Загорулько

Москва, 3 апреля. После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько.

Стало известно о смерти заслуженного тренера Российской Федерации по легкой атлетике Евгения Загорулько. Звезда спорта ушел из жизни в возрасте 78 лет. О печальном событии журналистам рассказал тренер сборной России Антон Назаров.

Некоторое время назад сообщалось, что Загорулько долго боролся с онкологическим заболеванием. Накануне спортсмена госпитализировали с коронавирусом, сообщал ФАН. О том, когда пройдут похороны и церемония прощания с почившим, станет известно позднее.

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