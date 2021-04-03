Дороги Москвы помоют шампунем после зимнего сезона

Москва, 3 апреля. Московские дороги помоют специальным шампунем после зимнего периода. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Первую «мойку» дорог коммунальные службы проведут 3 апреля. Всего на второй весенний месяц запланировано четыре чистки асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, а также прилегающих к ним парковок, тротуаров и дворовых территорий.

Шампунь избавит дорожные покрытия от мазутных, масляных пятен и прочих загрязнений, которые не смываются обычной водой. В ЖКХ отметили, что моющее средство является безопасным, так как в его составе отсутствуют кислота и щелочь. Более того, состав полностью разлагается в почве, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что в Подмосковье благоустроят 31 парк культуры и отдыха до конца 2021 года. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин заявил, что в список вошли пять лесопарков.