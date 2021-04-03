Вильфанд посоветовал москвичам в ближайшие дни принимать солнечные ванны

Москва, 3 апреля. Светящее до середины следующей недели солнце будет совершенно безопасным для здоровья москвичей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жители столицы России могут начать ловить долгожданные солнечные лучи уже в субботу, передает РИА Новости. В воскресенье синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков.

«И это солнце, которое будет до середины следующей недели — это же чудо! Оно же насыщено энергией», — заверил Вильфанд.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков ранее спрогнозировал «почти майское тепло» в апреле в России. Во втором весеннем месяце граждан ждет малооблачная погода и несущественное количество осадков.