Москва провела акцию «Зажги синим» в знак поддержки людей с аутизмом

Москва, 2 апреля. Более 20 столичных зданий украсили синей подсветкой в рамках акции в поддержку людей с аутизмом. Засветились здания на Тверской улице и Новом Арбате.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма проходит ежегодно 2 апреля при поддержке фонда Autism Speaks. Синий — официальный цвет организации. Традиция соблюдается ежегодно с 2007 года.

«Во Всемирный день распространения информации об аутизме, фасады нескольких зданий поменяют привычную белую подсветку на синюю. Синяя подсветка украсит фасады нескольких зданий на ул. Новый Арбат, в том числе и дома-«книжки». Также подсветка появится на Крымском мосту и ряде зданий на ул. Тверская», — сообщала пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

По данным за 2019 год в России зарегистрировано более 31 тыс. детей с диагностированным расстройством аутистического спектра (РАС). Решение посвятить день проблеме осведомленности о РАС приняла Генеральная Ассамблея ООН, чтобы обеспечить детям и взрослым с аутизмом возможность жить полной жизнью.