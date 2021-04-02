Мигрантам начнут выдавать электронные патенты на работу в Москве

Москва, 2 апреля. Иностранцы, приезжающие в российскую столицу с целью трудоустройства, смогут получать электронные патенты. Об этом говорится в проекте приказа Министерства внутренних дел РФ.

С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. В проекте говорится о необходимости «ввести в действие на территории города федерального значения Москвы патент в форме карты с электронным носителем информации».

МВД РФ ранее заявило о планах обязать мигрантов регистрироваться в специальных электронных реестрах. Такое нововведение станет главным условием для работы на территории Российской Федерации. Реализацией проекта заняты сразу несколько ведомств.