Заслуженный тренер России Загорулько попал в больницу с коронавирусом

Москва, 2 апреля. Заслуженного тренера СССР и РФ по легкой атлетике Евгения Загорулько госпитализировали с коронавирусом и сопутствующим онкологическим заболеванием.

Бывший воспитанник Загорулько олимпийский чемпион Андрей Сильнов рассказал о состоянии наставника на своей странице в Instagram.

«Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная. Диагноз неутешительный: онкология и плюс ковид, сейчас он в больнице. Состояние очень тяжелое», - написал Сильнов.

Евгению Загорулько 78 лет, он начал тренировать детей в 1967 году. В числе его подопечных олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Андрей Сильнов, а также чемпионы мира Тамара Быкова и Вячеслав Воронин. Тренер имеет такие награды, как ордена Дружбы, Почета и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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