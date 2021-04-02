Мать «детей-маугли» из Талдома сообщила в полицию о крупной краже

Талдом, 2 апреля. Жительница города Талдом, у которой до суда изъяли истощенных и отстающих в развитии дети, написала заявление в полицию. По словам фигурантки уголовных дел, ее обворовали.

Заявительница рассказала, что к ней в дом проник злоумышленник и забрал сережки, сумку, пневматическую винтовку и телевизор. Она подчеркнула, что ей нанесен крупный ущерб в размере 32 тыс. рублей, сообщал источник ФАН.

Женщина попала в поле зрения правоохранителей после резонансного случая: в захламленном доме была обнаружена истощенная девочка, практически без одежды. Пострадавшей было шесть лет, но выглядела она как четырехлетняя. Ребенок не только не умел говорить, но и ходить. Малышка на четвереньках ползала по грязному дому.

У фигурантки есть и старшая дочь, у которой тоже есть проблемы с развитием. У нее странное имя — Мышана. Сейчас обе несовершеннолетние находятся в больнице.