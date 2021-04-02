Опубликован список найденного в доме мытищинского стрелка оружия

Москва, 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов обыскали коттедж пожилого стрелка. Выяснилось, что мужчина располагал солидным арсеналом.

Полиция обнаружила 29 единиц огнестрельного оружия в доме пожилого мужчины, открывшего стрельбу по силовикам в коттеджном поселке Новые Вешки.

Стражи порядка нашли восемь пистолетов-пулеметов, семь автоматов Калашникова, пять пистолетов, два карабина, четыре револьвера, три пулемета и 52 тыс. боеприпасов.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, а также назначили посмертную психиатрическую экспертизу.