Популярный ресторан быстрого питания вспыхнул в центре Москвы

Москва, 2 апреля. Серьезный пожар произошел в здании на Садовом кольце в районе станции метро «Парк культуры». На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что из окон ресторана быстрого питания валит черный густой дым. Об эвакуации посетителей пока не сообщалось.

По данным МЧС, спасатели выехали на вызов в доме №15 по Зубовскому бульвару. Прибывшие на место расчеты приступили к ликвидации возгорания. Детали произошедшего станут известны позже. Причины пожара пока неизвестны, информации о пострадавших пока не поступало.