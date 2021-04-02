Бизнес Москвы сможет компенсировать затраты на конкурсы и онлайн-рекламу

, 2 апреля. Власти столицы в 2021 году существенно усилили поддержку предпринимателей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, московские предприниматели в этом году смогут возместить до 50% расходов на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу).

В 2020 году компенсировать можно было расходы на участие более чем в одной тысяче выставок в России и за границей. Число мероприятий и рекламно-информационных площадок, затраты на участие в которых подлежат возмещению, будет расти и дальше, отметила Сергунина.

Подать заявку на субсидию необходимо до 30 апреля. Максимальный размер выплат составляет 700 тысяч рублей, но не более 50% от затрат, уточняется на официальном портале мэра и правительства Москвы.