Рассмотрение трех дел против Google в Москве отложено до 4 мая

Москва, 2 апреля. Компания Google LLC выступает ответчиком по трем административным делам. Таганский районный суд столицы принял решение отложить разбирательство.

В пресс-службе суда подчеркнули, что компании предоставлено время для ознакомления с материалами, заседание назначено на 4 мая. На каждое отведено по полчаса.

Дела в отношении юрлица возбуждены по статье 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Компания Google неоднократно вводила ограничения в отношении российских ресурсов. При этом никаких внятных обоснований цензуры не было, сообщал ФАН.