Кинотеатр «Художественный» в Москве откроется спустя семь лет реставрации

Москва, 2 апреля. Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» откроет двери спустя семь лет реставрации. Первые сеансы состоятся 9 апреля.

Как рассказал программный директор Стас Тыркин, кинотеатр будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00, а по выходным в здании будут проходить экскурсии.

Билеты на сеансы появятся в продаже в будущий понедельник. 5 апреля пройдет премьера фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Показ откроет программу номинантов на премию «Оскар», которая продлится вплоть до 22 апреля, передает «Вечерняя Москва».

«Художественный» закрыли на реставрацию в январе 2014 года. Ранее стало известно о планах властей Москвы переоборудовать старый кинотеатр «Кунцево» на улице Ивана Франко под досуговый центр.