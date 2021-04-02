Сотрудников суда Москвы уволили из-за скандала с «белыми чернилами» в актах

Москва, 2 апреля. Арбитражный суд столицы установил и уволил сотрудников, замешанных в скандале с издевательской фразой, вписанной в судебные документы так называемыми «белыми чернилами».

Служебная проверка позволила выявить всех виновных в наличии недопустимой в актах надписи, сообщили в пресс-службе суда. Скандал разразился в конце января 2021 года, когда стало известно о том, что некоторые дела судьи Екатерины Игнатовой подписаны грубой фразой с сексуальным подтекстом.

Надписи в документах были напечатаны белым шрифтом и проявлялись при очистке формата в текстовом редакторе. Скандальная фраза встретилась как минимум в пяти опубликованных документах, подписанных Игнатовой. В каждом случае слова находились в конце документа, немногим выше подписи судьи.

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