Москва, 2 апреля. Видеоблогер Эдвард Бил был задержан в Москве сотрудниками полиции. Видеозапись с его допросом предоставили сотрудники МВД.

Предполагаемый виновник аварии в районе Садового кольца в Москве сообщил, что является видеоблогером.

«Занимаюсь три года. Снимаю розыгрыши, социальные эксперименты, благотворительность», — рассказал о себе Эдвард Бил.

Также он подтвердил, что в момент ДТП находился за рулем. Единственный вопрос, который вызвал у него сложность, касался того, на своей ли машине ехал видеоблогер.

Сейчас в отношении Била возбуждено дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, по его вине произошла авария с участием пяти машин. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы, сообщал ФАН.