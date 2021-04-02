Аналитики ожидают восстановления посещаемости московских ТЦ к концу года

Москва, 2 апреля. Посещаемость столичных торговых центров к концу 2021 года достигнет 90% от докризисного показателя 2019 года. Об этом следует из аналитического отчета Marketbeat Lite.

В настоящее время посещаемость торговых центров на 20%–25% ниже докризисного уровня, добавила замглавы департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Татьяна Дивина. По оценкам аналитиков, вакцинация может повысить трафик комплексов до 95%, передает «Интерфакс».

Однако дальнейшему восстановлению может помешать активное развитие онлайн-торговли и ограниченная покупательная способность граждан. Посещаемость московских торговых центров в период с января по февраль 2021 года составила от 75% до 80% от аналогичного периода 2019 года. К концу года показатель увеличится на 10%–15%.

Генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН ранее рассказала о трудностях, с которыми столкнулись многие торговые центры России в период пандемии коронавируса.