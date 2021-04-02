Члены руководства Росрезерва пойдут под суд за растрату 3,4 млрд рублей

Москва, 2 апреля. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против сотрудников Росрезерва, обвиняемых в хищении бюджетных средств.

Как выяснилось в ходе расследования, замглавы Росрезерва Александр Кирюхин вместе с подельниками растратили денежные средства в размере более 3,4 млрд рублей, сообщили в ГСУ СК РФ.

Хищение происходило под видом оказания услуг по восстановлению качества дизельного топлива для подконтрольной коммерческой организации. Обвиняемые сотрудники Росрезерва знали, что технология восстановления была фиктивной, дизельное топливо имеет запас качества, и проведенные работы не позволят улучшить его.

Сейчас уголовное дело о растрате с утвержденным обвинением направлено для рассмотрения в Мосгорсуд. Приставы наложили на имущество обвиняемых и их родственников арест на общую сумму более 500 млн рублей.

Бывший президент «Маст-банка» Пирогов отправится в колонию за растрату и мошенничество, сообщал ФАН.