Стоимость элитного жилья в Москве выросла на 7% с начала года

Москва, 2 апреля. Средняя стоимость элитного жилья в Москве по итогу первого квартала 2021 года составила 954 тысячи рублей за квадратный метр, что на 7% дороже, чем в начале января.

По данным исследования Knight Frank, в годовом выражении элитная жилая недвижимость в российской столице подорожала на 12%. Эксперты объясняют рост цен дефицитом предложения на рынке.

«Даже если в перспективе ситуация на рынке поменяется, девелоперы не начнут повсеместно снижать цены. Поэтому возвращение цен к докарантинному периоду в ближайшее время не предвидится», — рассказал агентству «Интерфакс» директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Аналитики подчеркивают, что квадратный метр в новостройках премиального уровня в конце марта в среднем продавался за 795 тысяч рублей, что на 14% выше, чем в прошлом квартале. В сегменте де-люкс с начала года цены выросли на 5%, до 1,437 млн рублей за «квадрат». Средний бюджет предложения также продемонстрировал рост, увеличившись за три месяца на 10%, до 123 млн рублей.

Риелторы ранее сообщили о сокращении доли продаж однокомнатных квартир на московском рынке жилья до 20%. По данным компании «Миэль», это самый низкий показатель за последние три года.