Эвакуированная на спецстоянку разбитая машина блогера Эдварда Била попала на видео

Москва, 2 апреля. Автомобиль Audi, который принадлежит блогеру Эдварда Билу, эвакуирован на стоянку УВД по Центральному административному округу Москвы. Разбитое авто было заснято на видео.

Сейчас иномарка стоит недалеко от разбитого внедорожника, на котором смертельную аварию совершил актер Михаил Ефремов. Там же «покоится» пока и Infiniti Эльмина Гулиева. Певец под действием наркотиков устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Туда же доставили и автомобиль Volkswagen сотрудницы Госдумы, в который врезался блогер Эдвард Бил.

По словам свидетелей, он якобы сразу после столкновения пересел на пассажирское сидение. По мнению адвоката Эльмана Пашаева, предполагаемому виновнику аварии не избежать ответственности, сообщал ФАН.