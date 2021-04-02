Прокуратура Москвы проверяет ФБК на экстремизм

Москва, 2 апреля. Директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов заявил, что московская прокуратура начала проверку организации на наличие экстремизма. Он показал скан-копии запросов ведомства.

По его словам, поводом для проверки стала «информация о нарушении закона». Прокуратура потребовала предоставить сведения о структуре и сотрудниках фонда, информацию о доходах и расходах.

Напомним, Следственный комитет в сентябре 2019 года возбудил уголовное дело в отношении ФБК (признан иноагентом) о легализации денежных средств. Фигурантом дела стал основатель фонда Алексей Навальный. По версии следствия, часть пожертвований ФБК Навальный потратил на личные цели. В настоящее время блогер отбывает наказание в колонии общего режима по делу «Ив Роше».

ФАН сообщал подробности уголовного дела, фигурантом которого стал отец Жданова.