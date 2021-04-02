Человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Зеленограде

Москва, 2 апреля. Огонь охватил жилой дом в столичном городе Зеленоград. ЧП унесло жизнь одного жильца, еще четверо были спасены.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир 14-этажного здания. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно эвакуировали четырех человек из соседних помещений, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты локализовали пожар площадью пять квадратных метров менее чем за полчаса. При ЧП пострадала мебель, а также личные вещи хозяев квартиры. На пепелище был обнаружен труп жильца. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.

ФАН сообщал, что два жилых дома сгорели в частном секторе Новосибирска.