Столицу РФ номинировали на пять наград европейской туристической премии

Москва, 2 апреля. Москва заявлена в пяти номинациях европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards.

Среди званий, в которых представят российскую столицу, будут «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», а также «Лучшее направление в сфере делового туризма». Такое заявление журналистам сделала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что последние два года подряд город одерживал победу в ключевой номинации.

«В прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии. И как действующий обладатель главного приза Москва вновь будет принимать гранд-финал — итоговую церемонию награждения», — отметила она.

В этом году Москва также будет бороться за звание города с лучшим туристическим направлением в Европе. Также столицу представят в таких номинациях, как «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия», «Лучшее направление в сфере делового туризма» и «Лучшее направление для сити-брейка». Согласно предварительной информации, в этом году победителей планируют наградить в сентябре, а гранд-финал премии пройдет в Москве в конце этого года, добавила Сергунина.

Не так давно российская столица стала призером еще одного престижного международного конкурса. Программу «Инновационная система» признали лучшей на конкурсе Quality Innovation Award.