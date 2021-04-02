Доля купленных на рынке Москвы «однушек» сократилась до 20%

Москва, 2 апреля. Доля приобретенных однокомнатных квартир в Москве по итогам первого квартала 2021 года сократилась до 20%. Это является минимальным значением за последние три года.

Такое значение стало меньше предыдущего месяца на 10%, согласно данным агентства недвижимости «Миэль». При этом в феврале 2019 года подобная доля составила 25%.

На снижение числа купленных однокомнатных квартир оказали большое влияние события прошлого года. Сегодня наблюдаются последствия того ажиотажа, с которым рынок столкнулся во втором полугодии 2020 года.

«Повышенный интерес привел к вымыванию объектов с рынка», — заявили эксперты «Миэль».

Среди бюджетных вариантов в феврале более заметным, чем в прошлые годы, спросом пользовались комнаты, отметили в агентстве. Это, по мнению аналитиков, говорит о вероятном желании потребителя приобрести стартовую недвижимость «для жизни» и влиянии роста цен на его выбор.

Квартира остается одним из наиболее стабильных способов получения пассивного дохода. О наиболее выигрышных способах улучшить свое финансовое положение рассказал эксперт Майкл Росс-Джонсон.