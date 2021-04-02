Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и надвигающемся тепле

Москва, 2 апреля. Жителей российской столицы в пятницу ожидает облачная погода, дождь и мокрый снег.

Аналогичная ситуация и в Подмосковье. Об этом рассказали специалисты российского Гидрометцентра.

Днем столбики термометров поднимутся до семи градусов тепла. А ночью москвичей ждет легкий мороз. Температура опустится до 2 градусов ниже нуля. В области ожидается­ до четырех градусов мороза.

Ветер будет дуть с севера. Из-за осадков в столице действует желтый уровень опасности. Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба.

Недавно жителей Чукотки предупредили о сильном ветре. Циклон придет в регион 2 апреля, а под его действие попадут Анадырь, Анадырский район, Эгвекинот, Провиденский городской округ и Чукотский район.