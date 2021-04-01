Пьяная женщина упала на рельсы на станции метро «Текстильщики», ФАН публикует видео

Москва, 1 апреля. Движение поездов метро в сторону Московской области было заблокировано из-за падения на пути пьяной жительницы столицы на станции «Текстильщики», передает корреспондент ФАН.

Женщина при падении сильно ушибла ногу и долго не могла подняться самостоятельно. Очевидцы рассказали, что за ней на пути пытался спрыгнуть ее спутник, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, но его остановили.

На помощь москвичке пришел сотрудник метрополитена. Вдвоем с коллегой он поднял женщину на платформу, а после подключил контактный рельс. Сейчас с нетрезвой дамой общаются полицейские и медики.