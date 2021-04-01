Машину блогера Эдварда Била поставили рядом с внедорожником Ефремова после ДТП

Москва, 1 апреля. Автомобиль столичного пранкера Эдварда Била, на котором он попал в ДТП на Садовом кольце, на время проведения расследования будет находиться на стоянке с машиной Михаила Ефремова.

Правоохранители изъяли иномарку Била для приобщения ее к материалам дела, а также для проведения с ней технических экспертиз при возникновении необходимости в этом. По случайному стечению обстоятельств, она оказалась на одной стоянке с машиной Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы и теперь отбывает за него наказание в колонии. Также рядом с этими авто стоит грузовичок Сергея Захарова, погибшего в аварии с актером, сообщил источник ФАН.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении блогера Била, который, предположительно, является виновником инцидента на Садовом кольце, сообщал ФАН. В результате случившегося пострадала женщина, в автомобиль которой врезался пранкер.